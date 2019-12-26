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برلمان

برلماني: سلوكيات المواطن بحاجة للتغيير لمنع الاعتداء على الحيوانات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
قتل كلب المطرية
قتل كلب المطرية
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معتز الخصوصي
قال النائب عمر مصيلحي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن وقائع تعذيب وقتل الحيوانات بشكل وحشى تحتاج أولا إلى تغيير ثقافة وسلوكيات المواطنين بشكل كبير، حتى لا تتكرر هذه الوقائع مرة أخرى. 

وأشار "مصيلحي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة أيضًا إلى تشديد العقوبات في القانون ضد كل من يقوم بالاعتداء الوحشي على الحيوانات، والذي يصل إلى حد الموت، خاصةً أن الكلاب تعتبر من الحيوانات الأليفة، وبالتالي فلابد من التعامل معها بكل رفق. 

وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على ٤ أشخاص من المتورطين في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت.

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بضرب كلب وتعذيبه حتى الموت، حيث تم تحديد المتهمين وضبطهم.

وخلال التحقيق مع المتهمين، ادعوا أن الكلب قام بمهاجمة الماعز الخاصة بأحدهم، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.
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