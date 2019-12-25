السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم.. الرئيس: من المهام الأساسية للقوات المسلحة الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها

الرئيس السيسي:

طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية

الهدف من استعادة البحيرات لوضعها السابق إعادة إنتاجها من الأسماك مرة أخرى

الصوبة الزراعية الواحدة توفر فرص عمل لـ30 شخصا

تكلفة محطة رفع المياه فى بنى سويف 500 مليون جنيه

يجب الاستفادة من الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة

افتتاح مصنعين لكل منتجات الألبان المختلفة نهاية 2020

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها، قائلا: «القوات المسلحة بنص الدستور مسئولة فى الحفاظ على الدولة المدنية فى مصر، ويمكن كتير من الناس مش تاخد بالها من الحكاية دى، وباسجل تقديرى للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من أجل منح القوات المسلحة مسئولية الحفاظ على الدولة من السقوط فى الدستور سواء إحنا موجودين أو مش موجودين فى الدستور المصرى، والقوات المسلحة تحافظ على الدولة وتمنع سقوطها مرة أخرى».جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، الأربعاء، فى محافظة الفيوم عددا من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل، حيث استمع الرئيس إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.وأوضح الرئيس السيسى أنه سيتم طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية قائلا: «شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات"، مشيرا إلى أن كل المشروعات التى يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص رغم بدء إنتاجها وتشغيلها.وتابع الرئيس السيسى قائلا: «بحيرة قارون وبقول الكلام ده وبقوله لينا كلنا ولكل اللى بيسمعنا بحيرة مساحتها أكثر من 50 ألف فدان ولو استمرينا على الوضع ده إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما، الدولة معنية باستعادة كل البحيرات سواء اللى على البحر المتوسط وبحيرة ناصر اللى فى أسوان، مفيش عائد مباشر للمواطنين عليه، لكن هناك عائد كبير للدولة بعودة البحيرات للخدمة والإنتاج».وأضاف الرئيس أن الهدف من استعادة البحيرات لوضعها السابق هو إعادة إنتاجها من الأسماك مرة أخرى، متابعا: «مجموعة مصانع هتتعمل لتقليل كثافة الملوحة لتعود إنتاجها مرة أخرى، الكلام ده تكلفته كتير يمكن ميكونش فيه عائد مباشر دلوقتى لكن بعد ما ترجع البحيرة تانى يبقى فيه فرص حياة، دراسات الجدوى فى هذا الأمر ليس شرطا أن يكون العائد الاقتصادى كبيرا».وقال الرئيس إن الهدف من التوزيع الجغرافى للمشروعات التى يتم افتتاحها هدفها إيجاد فرص عمل فى هذه المناطق، مشددا على أن الصوبة الزراعية الواحدة توفر فرص عمل لـ30 شخصا.وأكد الرئيس أن التعامل مع التحديات فى محافظة المنيا وبنى سويف هدفه زيادة فرص التشغيل هناك، متسائلا: «هل استهداف تكليف جهاز المشروعات بعمل بعض المشروعات هدفه الاستحواذ الاقتصادى؟»، متابعًا: «الهدف تحقيق توازن وإيجاد فرص عمل؟».وأضاف الرئيس السيسي أن العائد الاقتصادى الذى سيترتب عليه تشغيل المشروعات الزراعية فى المنيا وبنى سويف هو تشغيل 250 ألف مواطن، متابعا: «تكلفة المشروعات الخاصة ببنى سويف والمنيا قد لا تكون مجدية اقتصاديا، لكن مفيش أى قطاع فى الدولة مستعد يصرف على محطة لنقل المياه لارتفاع 100 متر واستثماراتها تصل لـ 500 مليون جنيه وقد لا يعود عائدها مرة أخرى».وأوضح الرئيس أن مشكلة القطاع الحكومى على مدار السنوات الماضية هى ثقافة الإدارة والاستمراية فى متابعة المشروعات، متابعا: «القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت على مدى سنين طويلة أن المال العام ومنشآته مباحة، بعد ما تعمل وتصرف تلاقى النتيجة إن القطاع الخاص عامل نصف اللى بتعمله وهو يكبر ويتضاعف واحنا حاجتنا بتتآكل سنة بعد أخرى، القضية فى بلدنا والحكومة هى إدارة هذه المنشآت».وتساءل الرئيس: «51 مزرعة فى وزارة الزراعة خرجوا من الخدمة ليه؟ ولما هنرفع كفاءتهم هيخرجوا من الخدمة تانى ولا لأ؟ بقول الكلام ده لأن مشكلتنا إن إحنا ندير.. بعرض حاجتى قدام منى وقدامكوا والقضية لو كان المطلوب رفع كفاءة 51 مزرعة مستعدين نعمل كده وندبر الأموال المطلوبة.. لكن هل نستطيع متابعة 51 مزرعة، لو حصل يبقى هننجح».وتساءل الرئيس السيسى، عن عدم نجاح عدد كبير من المشروعات التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية رغم الإنفاق عليه من موازنة الدولة ودفع المرتبات للعاملين بها، قائلا: «اللى فات مؤشر لينا للتوقف من أجل التأكيد على نجاح الإدارة، أنا أتواصل مع اللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، بشكل متكرر لمراجعة كل المشروعات القومية التى تنفذها».وتابع الرئيس السيسى: «دى مسئولية وإنفاق ضخم جدا للحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، الهدف ليل ونهار للحفاظ على دولتنا ومنعها من السقوط.. هى دى الحكاية.. اللى يقدر يعمل معانا كده أنا معاه للحفاظ على بلدنا.. والجيش ساهم معانا بجزء من قدراته باعتبار ما نفعله مهمة أمن قومى.. وهذه مهمة للجيش للحفاظ على الدولة واستقرارها».وقال الرئيس السيسى، إنه يجب الاستفادة من الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة، لاستنباط سلالات جديدة من اللحوم وإنتاج الألبان من أجل إفادة المواطنين وصغار المزارعين فى إطار ما تنفذه الدولة المصرية فى هذا المجال، مضيفا أن الهدف من مشروعات الإنتاج الحيوانى المختلفة التى بدأت الدولة المصرية فى تنفيذها منذ 3 سنوات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب للحفاظ على الأسعار ومنع قفزها، والأمور فى هذا المجال تتحرك بشكل جيد للحفاظ على الأسعار.وأضاف الرئيس السيسى أن هذه الخطة تهدف إلى إنتاج كل منتجات الألبان حتى التي يتم استيرادها من الخارج، وهو ما أكد عليه اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز المشروعات الوطنية، حيث أكد أن الدولة المصرية سوف تنتهى فى عام 2020 من افتتاح مصنعين لكل منتجات الألبان المختلفة، سوف تكون جاهزة للافتتاح خلال نهاية 2020، مثل الجبن بأنواعها وغيرها وكذلك ألبان الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة.