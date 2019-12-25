وزراء التعليم العالي العرب: نسعى لتبادل التجارب لتوطين الذكاء الاصطناعي

اصدر عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المشاركين في فعاليات المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي العرب بيانا مشتركا بشأن المؤتمر وتوصياته.
حيث أوضحوا في البيان: "نحن الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي اجتمعنا في القاهرة بدعوة من المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية أرض العروبة والتاريخ المجيد والحضارة الزاهرة، في إطار مؤتمرنا السابع عشر الذي انعقد تحت رعاية سامية وعناية كريمة من الرئيس عبد الفتّاح السيسي.
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وأشار البيان إلى أنه تم تناول موضوع الذكاء الاصطناعي والتعليم، وسبل الإفادة من أنواع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأدواته ومبتكراته المتنامية، في تطوير العمليتين التعليمية والبحثية في دولنا العربية، بالإضافة إلى مسائل أخرى تدعم هذا الموضوع".
وتابع البيان : "إيمانا منّا بأنّ الذكاء الاصطناعي يشكّل فرصة ثمينة لنا جميعا أفرادا ومجتمعات، للتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة،وأنّه أداة فعّالة لترقية التعليم والبحث العلمي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في بناء قدرات وموارد بشرية ذات مهارات عالية تمكّنها من الاستجابة لمقتضيات التنمية والاقتصاد الجديد المرتكز أساسا على المعرفة والمعلومات والتكنولوجيات الحديثة فائقة الدقّة".
واستكمل: "إنّنا عازمون على تطوير السياسات الهادفة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة والقيام بالأعمال والمبادرات الملائمة لتعزيز الابتكار وتشجيع الإبداع والاختراع بهدف الاستفادة من نواتج العمليتين التعليمية والبحثية العلمية في تطوير مشروعات التنمية وبناء الثروة".
وأضاف: "كما أنّنا عازمون على تبادل التجارب والممارسات الجيّدة وتقاسم البيانات وترقية التعاون والتنسيق بيننا لتوطين الذكاء الاصطناعي لغايات تنموية بضمانات أخلاقية، وتوفير ما يحتاجه كلّ ذلك من تطوير لبرامج التعليم وأساليبه ومضامين التدريب المهنيوأدواته، وتحقيق لتحوّل رقمي شامل يفيد الجميع ويساعد في التقليص من الفجوات الرقمية ويحدّ من الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد، ويسهم في ضمان الإنصاف بين الرجال والنساء".
حيث أوضحوا في البيان: "نحن الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي اجتمعنا في القاهرة بدعوة من المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية أرض العروبة والتاريخ المجيد والحضارة الزاهرة، في إطار مؤتمرنا السابع عشر الذي انعقد تحت رعاية سامية وعناية كريمة من الرئيس عبد الفتّاح السيسي.
تفاصيل جلسات اليوم الثاني لمؤتمر وزراء التعليم العالي العرب
ننشر.. تفاصيل الجلسة الأولى بالمؤتمر الـ 17 لوزراء التعليم العالي العرب
وأشار البيان إلى أنه تم تناول موضوع الذكاء الاصطناعي والتعليم، وسبل الإفادة من أنواع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأدواته ومبتكراته المتنامية، في تطوير العمليتين التعليمية والبحثية في دولنا العربية، بالإضافة إلى مسائل أخرى تدعم هذا الموضوع".
وتابع البيان : "إيمانا منّا بأنّ الذكاء الاصطناعي يشكّل فرصة ثمينة لنا جميعا أفرادا ومجتمعات، للتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة،وأنّه أداة فعّالة لترقية التعليم والبحث العلمي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في بناء قدرات وموارد بشرية ذات مهارات عالية تمكّنها من الاستجابة لمقتضيات التنمية والاقتصاد الجديد المرتكز أساسا على المعرفة والمعلومات والتكنولوجيات الحديثة فائقة الدقّة".
واستكمل: "إنّنا عازمون على تطوير السياسات الهادفة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة والقيام بالأعمال والمبادرات الملائمة لتعزيز الابتكار وتشجيع الإبداع والاختراع بهدف الاستفادة من نواتج العمليتين التعليمية والبحثية العلمية في تطوير مشروعات التنمية وبناء الثروة".
وأضاف: "كما أنّنا عازمون على تبادل التجارب والممارسات الجيّدة وتقاسم البيانات وترقية التعاون والتنسيق بيننا لتوطين الذكاء الاصطناعي لغايات تنموية بضمانات أخلاقية، وتوفير ما يحتاجه كلّ ذلك من تطوير لبرامج التعليم وأساليبه ومضامين التدريب المهنيوأدواته، وتحقيق لتحوّل رقمي شامل يفيد الجميع ويساعد في التقليص من الفجوات الرقمية ويحدّ من الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد، ويسهم في ضمان الإنصاف بين الرجال والنساء".