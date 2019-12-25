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فن

بعد زواجها من شاب يصغرها بـ 36 عاما.. تصرف جنوني من مادونا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:47 م
مادونا
مادونا
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شروق ابراهيم

اثارت النجمة العالمية مادونا غضب جمهورها بعد الغائها لحفلها الغنائي في مدينة ميامي قبل انطلاقه بساعتين، ضمن جولتها العالمية X Madame.

ولم تكشف مادونا عن السبب وراء ذلك الغاء او توجيه اي اعتذار لجمهورها حول الامر مما جعلهم يشعرون بالغضب بسبب عدم تقدير نجمة البوب الامريكية في ساحة الحفل حيث كانا سيقضون احتفالية الكريسماس على انغام اغانيها.

وعلى صعيد اخر، طالب المخرج البريطاني جاي ريتشي القضاء بالتدخل لإصدار امر في قضية حضانته لابنه روكو من زوجته السابقة مادونا رغم تسوية الخلافات بينهما في 2016 والاتفاق على استقرار " روكو" في لندن مع والده.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان جاي ريتشي تقدم بطلب للمحكمة امس الاثنين الموافق 23 ديسمبر أي قبل يوم من الاحتفال بعيد الكريسماس، مشيرة الى الخلاف بين مادونا وزوجها السابق بسبب المكان الذي ستقضي فيه المغنية الامريكية عيد الكريسماس مع أبنائها وهو ما يتسبب في عدم تواجد جاي ريتشي مع نجله روكو.
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