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محافظات

وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:59 م
وفد سياحي الماني
وفد سياحي الماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
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أيمن رياض
استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفد سياحي ألماني، قادمًا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، حيث زار الوفد منطقة آثار بني حسن الأثرية.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.

ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة وترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن برنامج زيارة الوفد يستمر لمدة يومين ويشمل زيارة منطقة آثار تونا الجبل وتل العمارنة ومنطقة آثار الأشمونين.

ولفت إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، و منطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة ، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
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