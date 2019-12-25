إغلاق 39 صيدلية و6 مخازن أدوية لمخالفة الاشتراطات بالمنوفية

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإغلاق 39 صيدلية و6 مخازن أدوية لمدة شهر لمدة 3 شهور بمختلف نواحي المحافظة لمزاولتهم النشاط بدون وجود مدير مسئول وذلك بناء على المادة رقم 19 و20 و22 من قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 واللوائح والقوانين الصادرة من الإدارة المركزية.



جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة الصيدلة.



وأكد محافظ المنوفية على استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأشار المحافظ إلى أن صحة وسلامة المواطن هي الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله جميع الجهات بالدولة.