3 كوارث لـ مادونا في يوم واحد | الزواج من شاب يصغرها بـ 36 عاما أبرزها

في يوم واحد وقبل الاحتفال بعيد الكريسماس، أحدثت النجمة العالمية مادونا حالة من الجدل والخلافات كانت كارثية بسبب خلافاتها مع زوجها السابق المخرج البريطاني جاي ريتشي، وارتباطها بشاب يصغرها بـ 36 عاما وصولا لالغاء حفل غنائي لها قبل ساعات من انطلاقه.



- طليق مادونا:

طالب المخرج البريطاني جاي ريتشي القضاء بالتدخل لإصدار أمر في قضية حضانته لابنه روكو من زوجته السابقة المغنية العالمية مادونا رغم تسوية الخلافات بينهما في 2016 والاتفاق على استقرار " روكو" في لندن مع والده.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان جاي ريتشي تقدم بطلب للمحكمة الاثنين الموافق 23 ديسمبر أي قبل يوم من الاحتفال بعيد الكريسماس، مشيرة الى الخلاف بين مادونا وزوجها السابق بسبب المكان الذي ستقضي فيه المغنية الامريكية عيد الكريسماس مع أبنائها وهو ما يتسبب في عدم تواجد جاي ريتشي مع نجله روكو.



ولفتت ديلي ميل إلى أن الخلافات بين مادونا وجاي ريتشي بسبب أعياد الكريسماس تجددت من جديد ، لافتة الى انه خلال عام 2015 امر القاضي " روكو" بعودته إلى ولاية نيويورك لقضاء الكريسماس مع والدته ولكن محامي والده اكد انه لا يرغب في الاحتفال بعيد الكريسماس مع مادونا.



يشار إلى ان مادونا وجاي ريتشي تزوجا عام 2000 بفارق عمر 11 عاما لصالح المغنية الامريكية الشهيرة وانجب منها ابنه الوحيد روكو الذي يبلغ من العمر 19 عاما.



- حبيبها الجديد :

حصلت المغنية الأمريكية مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما؛ بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عامًا، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينهما هو ذو 25 عامًا.



وقال والد ووالدة مالك ويليمز، الراقص في فرقة مادونا الاستعراضية، إنهما وافقا على زواج ابنهما من النجمة العالمية لأنها جعلتهما يشعران بالطمأنينة حول مستقبله وانها ستهتم به، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأشار والد الشاب مالك إلى أن مادونا تكبره هو بعامين، ولكنه يثق في ذكاء ابنه في كيفية التعامل مع سيدة تكبره بالعمر، وبنجمة بحجم مادونا.



- إلغاء حفل الكريسماس :

أثارت النجمة العالمية مادونا غضب جمهورها بعد الغائها لحفلها الغنائي في مدينة ميامي قبل انطلاقه بساعتين، ضمن جولتها العالمية X Madame.



ولم تكشف مادونا عن السبب وراء ذلك، او توجيه اي اعتذار لجمهورها حول الأمر مما جعلهم يشعرون بالغضب بسبب عدم تقدير نجمة البوب الامريكية في ساحة الحفل حيث كانا سيقضيان احتفالية الكريسماس على أنغام أغانيها.



