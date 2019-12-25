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ديني

ورشة عمل عن العنف الديني وطرق القضاء عليه بمنظمة خريجى الأزهر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:08 م
جانب من الورشة
جانب من الورشة
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محمد شحتة
عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، ورشة عمل عن "العنف الديني وطرق القضاء عليه" حاضر بها أحمد حميدو باحث بمشيخة الأزهر الشريف، تناول فيها العنف الديني، وكيفية القضاء عليه.

وأوضح أن التعصب هو شعور داخلي يجعل الإنسان يتشدد فيري نفسه دائمًا على حق ويرى الآخر على باطل بلا حجة أو دليل.

وأضاف أن ظاهرة العنف الديني انتشرت في الآونة الأخيرة، ويرجع انتشارها إلى ادعاء الحق المطلق، وغلبه مفهوم التعصب على مفهوم المواطنة، والجهل بالدين وأصوله وقواعده ومقاصده وعدم التفرقة بين النص الإلهي وأقوال العلماء.

وأكد أن هذه الظاهرة لها مخاطرها على المجتمع، وعدم رؤية الواقع على حقيقته، وقطع النسيج الاجتماعي وتوسيع هوة الاختلاف، ولوي أعناق الحقائق وتزييف الواقع .

كما بين حميدو، الوسائل التي يمكن من خلالها القضاء علي هذه الظاهرة ، وهي توعية المجتمع ، والدعوة للتسامح ، والتركيز علي فئة الشباب ، وتفعيل دور الحوار، ومواكبة الأحداث المعاصرة والتصدي للأفكار الهدامة.
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