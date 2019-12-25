AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يشهد مؤتمر "تمكين" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:38 م
محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد مؤتمر " تمكين" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
Advertisements
أيمن رياض
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مؤتمر اليوم الواحد "تمكين" لذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع المصرى بعنوان "رؤى مستقبلية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع" والذى نظمه فرع ثقافة المنيا على مسرح ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى والدكتورة الشيماء سالمان، رئيس المؤتمر، وخالد إسماعيل، مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

أشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية، العاملة في هذا المجال، وتبنى العمل التطوعي، الذي يعد من المقومات الأساسية لدعم منظمات المجتمع المدني وتقديم الخدمات، وتقديم سبل الدعم لهم، لافتًا إلى أن الإعاقة لا تمثل مشكلة للفرد طالما لديه العزيمة والإرادة الكافية لتنمية قدراته الشخصية.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألو جهدًا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم جميعًا والعمل على تلبية جميع مطالبهم، موضحا أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم أكثر الأشخاص قوة وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة لدمجهم في كل الأنشطة والمشاركة فى كل القطاعات.

من جانبها، قالت الدكتورة الشيماء سالمان، رئيس المؤتمر، إن عام 2018 مثل عامًا احتفاليًا بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدة باهتمام القيادة السياسية برعايتهم وتفعيل القوانين للحفاظ على حقوقهم .

وعلى هامش المؤتمر، تفقد المحافظ معرضا للأعمال الفنية لمختلف المشغولات اليدوية لذوى الإعاقة من الجمعيات المشاركة بالمؤتمر حيث ضم المعرض منتجات متنوعة شملت اكسسوارات ومنتجات خشبية .

كما تضمن المؤتمر عددا من العروض والفقرات الفنية وورش عمل الاطفال بالإضافة الى تكريم 50 مشاركا من ذوى الهمم الحاصلين على مراكز محلية ودولية فى عدد من الانشطة.
محافظ المنيا يشهد مؤتمر "تمكين" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ المنيا يشهد مؤتمر "تمكين" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ المنيا يشهد مؤتمر "تمكين" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ المنيا يشهد مؤتمر "تمكين" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ المنيا يشهد مؤتمر "تمكين" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكرتير عام مساعد المنوفية يشارك في احتفالية يوم ذوي الإعاقة

تحت شعار ثروتك صنعتك.. بنك قناة السويس يقيم معرضا للحرف اليدوية لدعم ذوي الهمم

ثقافة الفيوم تنظم ندوة النظم التكنولوجية المتطورة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدينة القوصية

"كلنا واحد" مؤتمر بأسيوط للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر الثقافة.. الخميس

ثقافة البحيرة ينظم المؤتمر الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة في دمنهور

ترشيحاتنا

بعد جلسة تصويره بالزي الفرعوني | والدة أول موديل من متلازمة داون: وزير السياحة طلب مشاركته في الترويج لآثار مصر

أردوغان يواصل استفزازه: لا حق لليونان في التحفظ على اتفاقنا مع السراج

بعد تسبب الصابون السائل فى السرطان .. بدائل طبيعية لغسل الأواني

أبو ظبي تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير

شاهد.. اختفاء الثنائي واحتفال مبكر مع فايلر بالكريسماس يقربان الصفقة الجديدة للأهلي

حقيقة وفاة السلطان قابوس.. عمانيون يردون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصالح بعد الخيانة وارتدين فساتين أنيقة.. كيف احتفلت عائلة كاردشيان بالكريسماس.. صور

امرأة في حالة سكر تحاول إشعال النار في صديقها لسبب تافه.. صور

على شكل عين| مطار عرعر الجديد يتلألأ فى سماء السعودية.. صور