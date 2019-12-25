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محافظات

محافظ دمياط تشهد احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:25 م
محافظ دمياط تشهد
محافظ دمياط تشهد احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس
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زينب الزغبي
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى أُقيم بكنيسة الروم الأرثوذكس بحضور اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلى المجتمع المدني. 

حيث تقدمت المحافظ بأصدق التهانى لأبناء محافظة دمياط مسيحييها ومسلميها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

كما أعربت عن سعادتها البالغة وفخرها الشديد بروح المحبة والتسامح والتلاحم التى تجمع المصريين خاصةً فى الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التى هى جزء من الشخصية التاريخية لمصر وشعبها العظيم عبر العصور القديمه والحديثة متمنية دوام التقدم والاستقرار لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه رحب الأنبا هشام بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بمحافظ دمياط مشيدًا بروح الود والمحبة التى تربط عنصري الشعب كنسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية.

وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية كلمة أكدوا فيها على قوة وتلاحم أبناء الشعب المصري وروح التسامح وحب الوطن و التى دعت إليها الأديان السماوية.
محافظ دمياط تشهد احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس
محافظ دمياط تشهد احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس
محافظ دمياط تشهد احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس
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