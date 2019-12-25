سيناريو من نار.. هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في أقل من شهر؟

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أحمد سالم



يبدو مستعدا بكامل قواه لـ لقاء



اللقاء الأول - السوبر المصري في الإمارات



أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن إقامة لقاء



وقال المجلس في تغريدة مقتضبة له عبر تويتر: «السوبر» المصري في أبوظبي فبراير المقبل، دون أن يحدد موعد نهائي لإقامة المباراة، بينما أشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية وقعا اتفاقية لإقامة



اللقاء الثاني - مباراة مؤجلة من الدوري



حددت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، يوم 19 فبراير لإقامة مباراة القمة بين



وجاء تأجيل المباراة عقب أزمة نشأت بين النادي



اللقاء الثالث والرابع - دوري أبطال أفريقيا



قد تنحرف الأحداث في بطولة دوري أبطال أفريقيا لتجد



القرعة قد تستجيب لقدر السيناريو الناري فتجمع



جدير بالذكر أن بسيناريو ليس مستحيلا.. قد يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي الزمالك في 4 مباريات وجها لوجه في 3 بطولات مختلفة في أق من شهر، ليسجلا رقما قياسيا لأقل مدة تجمع عدد لقاءات للفريقين. الأهلي يبدو مستعدا بكامل قواه لـ لقاء الزمالك بعد تربعه منفردا على عرش الدوري العام بالعلامة الكاملة بعد الفوز في 8 مباريات خاضها في الدوري بينما يقبع الزمالك في المركز الرابعة برصيد 15 نقطة من 9 لقاءات، وقد يتدحرج الى المركز السابع في حال فوز بيراميدز وسموحة وانبي اليوم.اللقاء الأول - السوبر المصري في الإماراتأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن إقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري و الزمالك بطل الكأس في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال المجلس في تغريدة مقتضبة له عبر تويتر: «السوبر» المصري في أبوظبي فبراير المقبل، دون أن يحدد موعد نهائي لإقامة المباراة، بينما أشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية وقعا اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري و الزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".اللقاء الثاني - مباراة مؤجلة من الدوريحددت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، يوم 19 فبراير لإقامة مباراة القمة بين الأهلي الزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.وجاء تأجيل المباراة عقب أزمة نشأت بين النادي الأهلي واتحاد الكرة رفضا لتأجيل المباراة، ورفض الأهلي بعدها خوض أي مباريات بالدوري وهو ما دفع اتحاد الكرة لتأجيل كل مباريات الدوري الى ما بعد اقامة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة في مصر.اللقاء الثالث والرابع - دوري أبطال أفريقياقد تنحرف الأحداث في بطولة دوري أبطال أفريقيا لتجد الأهلي الزمالك متأهلين الى دور الثمانية أحدهما على رأس المجموعة والآخر في مركز الوصيف، وهو أمر وارد كرويا.القرعة قد تستجيب لقدر السيناريو الناري فتجمع الأهلي الزمالك في مباراة من ذهاب وعودة لا تقبل القسمة على إثنين، ويكون حينها الفريقان على موعد ثالث ورابع لتحديد المتأهل من دور الثمانية الى المربع الذهبي الأفريقي.جدير بالذكر أن الأهلي الزمالك خاضا مباراتين في دور المجموعات بدوري الأبطال وحاز كل فريق على 3 نقاط، وسط توقعات بترشح الفريقين الى دور الثمانية.

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