وداعا لألم الأسنان الحساسة .. 4 نصائح بسيطة لعلاجها في فصل الشتاء

يعاني أصحاب الأسنان الحساسة من ألم شديد أغلب الوقت، خاصة في فصل الشتاء بسبب الجو البارد، حيث يعتبر تغير الحرارة على الاسنان الحساسة من مسببات الألم الشديد، وكشف موقع " health line " عن نصائح فعالة في علاج حساسية الأسنان وتشمل :



- التنفس من الأنف أثناء الخروج من المنزل قدر الإمكان، لأن التنفس عن طريق الفم يجعل الهواء البارد ملامسًا للأسنان مباشرة، وبالتالي يسبب تغير درجة الحرارة ألما بالأسنان.



- تناول المشروبات الساخنة خاصة بالخارج، يمكن أن يساعد على تدفئة الأسنان وتخفيف الآلام التي يمكن أن تحدث بها بسبب الهواء البارد.



- استخدام غسول للفم يحتوي على الفلورايد من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، وذلك لأن الفلورايد يمكن أن يساعد في القضاء على حساسية الأسنان.



- استخدام معجون يعمل على الحد من حساسية الأسنان، وبالتالي يساعد ذلك في القضاء على آلام الأسنان.

