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برلمان

سيوفر المنتجات بأسعار مخفضة.. نائب الفيوم يشيد بافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
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معتز الخصوصى
أشاد النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، مؤكدا أن هذا المجمع سوف يساهم في تعزيز الإنتاج الحيواني في مصر، وزيادة المنتجات بأسعار مخفضة.

ولفت والى فى بيان صحفى له، إلى أن المشروع يضم مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، بما سوف يعزز الإنتاج الحيواني في مصر، ويوفر المنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد على أهمية الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية لما له من أهمية في لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما أن الاهتمام به يساهم في استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري.

وأشار إلى أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة، والاعتماد على الدراسات العالمية في هذا الشأن.
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