نجم الأهلي ممازحا مسئولي سموحة: بلاش عصيبة

أشاد وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، بحسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائلا: "حسام حسن لا يوجد لديه مشكلة ويسير في الطريق الصحيح".





وأكد وليد صلاح الدين خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن الثنائي حسام وإبراهيم حسن يقدمان كل ما لديهما من أجل النهوض بنادي سموحة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى تجهيز الناشئين بنادي سموحة للفريق الأول من أجل الاستفادة بخبراتهما الكروية.





وداعب وليد صلاح مسؤولي سموحة قائلا: "حسام وإبراهيم حسن والمهندس فرج عامر بلاش عصيبة أنتم عاملين مشروع محترم جدا بس بلاش عصيبة".



