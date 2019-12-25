خصم كبير على Realme X2 Pro نسخة الـ Master Edition

بعدما طرحت علامة realme المملوكة لـ أوبو الصينية هاتفها Realme X2 Pro فى الهند الشهر الماضى، قررت طرح خصم كبير علي نسخة الـ Master Edition منه.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا، يمكنك الحصول على النسخة المميزة منه سعة 256 جيجابايت، مقابل 490 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 7800 جنيه مصري.



يأتى Realme X2 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة بتقنية Fluid AMOLED، وهى كاملة بدون حواف إلا أنها تحتوى على نوتش فى أعلى منتصفها.



ويأتى Realme X2 Pro بكاميرا رباعية أساسية بدقة 64 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية لإلتقاط صور السيلفي بقوة 16 ميجابيكسل.



ويحتوى Realme X2 Pro على معالج Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصول عشوائية سعات 6 و 8 و 12 جيجايايت، مع عدم إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.



كما يحتوى Realme X2 Pro على بطارية سعة 4 آلاف مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، من خلال شاحن SuperVOOC المدعوم به الهاتف، وقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها.