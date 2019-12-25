AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

خصم كبير على Realme X2 Pro نسخة الـ Master Edition

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:50 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
بعدما طرحت علامة realme المملوكة لـ أوبو الصينية هاتفها Realme X2 Pro فى الهند الشهر الماضى، قررت طرح خصم كبير علي نسخة الـ Master Edition منه.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا، يمكنك الحصول على النسخة المميزة منه سعة 256 جيجابايت، مقابل 490 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 7800 جنيه مصري.

يأتى Realme X2 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة بتقنية Fluid AMOLED، وهى كاملة بدون حواف إلا أنها تحتوى على نوتش فى أعلى منتصفها.

ويأتى Realme X2 Pro بكاميرا رباعية أساسية بدقة 64 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية لإلتقاط صور السيلفي بقوة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى Realme X2 Pro على معالج Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصول عشوائية سعات 6 و 8 و 12 جيجايايت، مع عدم إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

كما يحتوى Realme X2 Pro على بطارية سعة 4 آلاف مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، من خلال شاحن SuperVOOC المدعوم به الهاتف، وقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور

بدء الحجز المسبق لـ Realme X2 Pro.. تعرف على المواصفات والسعر ..صور

vivo S1 Pro يظهر للنور رسميًا بكاميرا 48 ميجابيكسل ومواصفات مميزة..صور

إطلاق Realme 5s رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات ..صور

أفضل 5 موبايلات فى 2019 لكل الفئات

شاهد.. أول إعلان رسمى لهاتف vivo X30.. تعرف على المواصفات

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد نعيمة الصغير | مادة سامة أنهت مستقبلها وفنان وحيد شيع جثمانها

ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يزيح الزمالك إلى المركز السادس بعد الفوز على دجلة

عثرت على كنز صدفة وباعته بمبلغ خرافي | وصدفة أفسدت البيعة

التهامي: لهذا السبب أنهيت حفلة مولد الحسين مبكرًا

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

صور جريئة | ابنة منال سلامة وعادل أديب تظهر على شاطئ في ماليزيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال