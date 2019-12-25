نائبة تشيد بحكم مجلس الدولة بمنع إطلاق النيران في الأفراح والمناسبات

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحكم مجلس الدولة بشأن مواجهة ظاهرة إطلاق النيران في الأفراح والمناسبات، والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.



وأشارت عضو البرلمان فى بيان صحفى لها إلى أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، قضت بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده، وأن استخدامها في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية، في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات.



وطالبت آمال رزق الله بالحسم في تطبيق هذا الحكم للقضاء على الظاهرة التي سببت أزمات تصل إلى حد القتل غير المتعمد، موجها الشكر لمحكمة القضاء الإداري على تدخلها في هذا الشأن.



وأكدت أن استخدام السلاح المرخص بغير مبرر مشروع، مثل إطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر، في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، يعرض حياة المواطنين للخطر، وهناك حالات كثيرة في الفترة الأخيرة بشأن ذلك.