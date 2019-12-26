Samsung تعمل على باور بانك سريع بقوة 25 وات

يعكف العملاق الكوري الجنوبي سامسونج على تطوير باور بانك قوى وسريع بقوة 25 وات، كما ستبلغ سعته 10 آلاف مللى أمبير، وهى سعة مناسبة جدًا لشحن أكبر بطاريات هواتفه فى فئة Galaxy Note10.



وبحسب جى اسم آرينا كانت سامسونج زودت هواتف Galaxy Note10 بميزة الشحن السريع بقوة 25 إلى 45 وات، ويتضح من صورة الباور بانك الجديد أنها بمخرجين من نوع USB-C، وهو التوجه الجديد لشواحن العلامة الكورية العريقة.



يأتى Galaxy Note10 بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



وزودت سامسونج Galaxy Note10 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.



يحتوي Galaxy Note10 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



ويمتلك Galaxy Note10 بطارية قوية، تبلغ سعتها 3500 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الاتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.



ويتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.