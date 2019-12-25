فيديوجراف| سقطات الأغا التركي أردوغان في 2019

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدة سقطات خلال عام 2019 والتي كشفت عن وجه آخر له وهو وجه الطاغية .



كشفت عدة تصريحات للأغا التركي أردوغان عن مواقفه المتناقضة ما بين الصورة التي يريد ان يظهر بها وهو رجل السلام وما بين حقيقته الطاغية.



ونستعرض أبرز التصريحات وعكسها لأردوغان خلال عام 2019 من خلال الفيديوجراف التالي.

