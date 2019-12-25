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فيديو جراف

فيديوجراف| سقطات الأغا التركي أردوغان في 2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدة سقطات خلال عام 2019 والتي كشفت عن وجه آخر له وهو وجه الطاغية .

كشفت عدة تصريحات للأغا التركي أردوغان عن مواقفه المتناقضة ما بين الصورة التي يريد ان يظهر بها وهو رجل السلام وما بين حقيقته الطاغية.

ونستعرض أبرز التصريحات وعكسها لأردوغان خلال عام 2019 من خلال الفيديوجراف التالي.
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