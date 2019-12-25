تباين مؤشرات البورصة اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء محققة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 5.2 مليار جنيه، تحت ضغوط بيعية من جانب المستثمرين المصريين ، لستقر رأس المال السوقي عند مستوى 696.493 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42%، مسجلا مستوى 13748 نقطة.



بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 780 شركة متوسطة مقيدة بنسبة 0.27 %، مسجلا مستوى 528 نقطة.



وسجلت قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال كمية التداول على 58 مليون سهم بتنفيذ 10.3 ألف صفقة منفذة.



