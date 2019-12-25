تباين مؤشرات البورصة اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء محققة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 5.2 مليار جنيه، تحت ضغوط بيعية من جانب المستثمرين المصريين ، لستقر رأس المال السوقي عند مستوى 696.493 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42%، مسجلا مستوى 13748 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 780 شركة متوسطة مقيدة بنسبة 0.27 %، مسجلا مستوى 528 نقطة.
وسجلت قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال كمية التداول على 58 مليون سهم بتنفيذ 10.3 ألف صفقة منفذة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42%، مسجلا مستوى 13748 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 780 شركة متوسطة مقيدة بنسبة 0.27 %، مسجلا مستوى 528 نقطة.
وسجلت قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال كمية التداول على 58 مليون سهم بتنفيذ 10.3 ألف صفقة منفذة.