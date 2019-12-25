نظف بلدك وسامح أخاك .. محافظ الدقهلية يطلق حملتين من جامعة المنصورة





وأضاف أن الحملة الثانية تهدف الي التسامح بين الأهل والجيران والأصدقاء ونبذ الخلافات جانبًا لأن جميع الأديان السماوية حثت على التسامح والمحبة والإخاء.





من جانبه أكد رئيس جامعة المنصورة على أن الجامعة ستقدم الدعم المعنوي واللوجستي الكامل لمحافظة الدقهلية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية لأن الجامعة شريك أساسي للمحافظة.



في السياق ذاته أكد مختار علي دعمه الكامل لجامعة المنصورة وان هناك تعاونا مشتركا خلال الفترة المقبلة من أجل وضع محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات من حيث تقديم الخدمة للمواطنين.

أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن فخره الشديد بتواجده في احدي اكبر قلاع العلم علي أرض الدقهلية ألا وهي جامعة المنصورة التي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين والتي بفضل تميزها أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية .جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الأربعاء للمرة الأولي في مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة .واكد محافظ الدقهلية علي ضرورة إطلاق حملتين بالتعاون مع جامعة المنصورة والتربية والتعليم تحت عنوان " نظف بلدك " و " سامح أخاك " بهدف توعية الطلاب في الجامعات والمدارس بثقافة الفصل من المنبع داخل المنزل والحفاظ على نظافة البيئة.