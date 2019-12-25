شاهد .. كارول سماحة بين أحضان زوجها وابنتها

نشرت الفنانة كارول سماحه مجموعه من الصور التي تجمعها مع زوجها وابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت كارول سماحه بين احضان زوجها وابنتها تالا احتفالا بعيد الكريسماس.



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة كارول سماحة مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالي : " 👍🏻🌺كل عام وانتم بخير ❤️وسنة سعيدة عليكم " _" الله عليكم تجننوا ربنا يخليكم لبعض " _ "



يذكر أن "سماحة" اطلقت مؤخرا كليب "هيدا قدري"، من احدث البوماتها "ذكرياتي"، وهي من كلمات كارول، وألحان محمود عيد، ومن توزيع عمر صباغ.









