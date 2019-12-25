السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم: إنشاء مصنعي منتجات ألبان بطاقة 240 ألف طن سنويًا.. ونستهدف ضبط الأسعار.. وخبراء: المواطن المستفيد الأول

السيسي:

نستهدف إحداث توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار

الإدريسي:

زيادة المعروض في السوق المحلي يساهم في تخفيض الأسعار

أبو زيد:

المواطن المصري المستفيد الأول من المشروعات الإنتاجية

القصابين: