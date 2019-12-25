السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم: إنشاء مصنعي منتجات ألبان بطاقة 240 ألف طن سنويًا.. ونستهدف ضبط الأسعار.. وخبراء: المواطن المستفيد الأول

السيسي:
نستهدف إحداث توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار
الإدريسي:
الإدريسي:
زيادة المعروض في السوق المحلي يساهم في تخفيض الأسعار
أبو زيد:
أبو زيد:
المواطن المصري المستفيد الأول من المشروعات الإنتاجية
القصابين:
القصابين:
الثروة الحيوانية تعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم اليوم الأربعاء، وأكد الرئيس أن المشروعات القومية الكبرى الخاصة بالإنتاج الحيواني، يتم تنفيذها بغرض عمل توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المنتجات الحيوانية والألبان استقرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب زيادة المنتجات المعروضة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه حاليًا يتم إنشاء مصنعين لمنتجات الألبان بطاقة 240 ألف طن سنويًا، مصنع منهم ينتج الألبان والجبن الأبيض واللبن المعبأ، والمصنع الآخر فى برج العرب سيكون لإنتاج الجبن الجاف ونصف الجاف.
وأشاد عدد من الخبراء بإتجاه الدولة لإقامة المشروعات الإنتاجية لما لها أثر مباشر على توفير حياه أفضل للمواطنين، حيث أنها تساهم في انخفاض أسعار السلع نتيجة توافرها في الأسواق
وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن زيادة الإنتاج الحيوانى يساهم توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم وذلك يأتي في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة المعروض في السوق المحلي يساهم تخفيض الأسعار، كما أنه يحجم الاستيراد من الخارج.
وفي السياق نفسه قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن إقامة المشروعات الإنتاجية تهدف بالأساس إلى إحداث توازن بين العرض والطلب بمعنى أن تكون السلع والمنتجات فى السوق المصرى أكثر من الطلب عليها وتكون متوفرة.
وأَضاف مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير السلع يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل وتثبيت الأسعار على المدى القصير، لافتا إلى أن ذلك يساهم في السيطرة والتحكم في أسعار السلع والمنتجات، وبهذا يكون المواطن المصري المستفيد الأول من تلك المشروعات الإنتاجية
وأكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الفيوم للثروة الحيوانية سيؤدى إلى تنمية الماشية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، إضافة إلى تقليل أحجام الاستيراد.
وأضاف عبد الباسط فى تصريحات لصدى البلد أن الثروة الحيوانية تعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف، لافتا إلى أن المربين قاموا ببيع الماشية الأمهات، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج اللحوم فى السوق.
ولفت إلى أن مشروع الفيوم للثروة الحيوانية سيؤدى إلى تقليل الاستيراد، وتشجيع الناتج المحلي، مطالبا بضرورة الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في أسعار الأعلاف.
وأكد أن مشروع الفيوم للثروة الحيوانية هو بداية لإحياء مشروع البتلو، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة رؤوس الماشية ومن ثم كميات اللحوم، وهو الأمر الذى سيؤدي إلى انخفاض الأسعار فى السوق للمستهلك.
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم اليوم الأربعاء، وأكد الرئيس أن المشروعات القومية الكبرى الخاصة بالإنتاج الحيواني، يتم تنفيذها بغرض عمل توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المنتجات الحيوانية والألبان استقرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب زيادة المنتجات المعروضة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه حاليًا يتم إنشاء مصنعين لمنتجات الألبان بطاقة 240 ألف طن سنويًا، مصنع منهم ينتج الألبان والجبن الأبيض واللبن المعبأ، والمصنع الآخر فى برج العرب سيكون لإنتاج الجبن الجاف ونصف الجاف.
وأشاد عدد من الخبراء بإتجاه الدولة لإقامة المشروعات الإنتاجية لما لها أثر مباشر على توفير حياه أفضل للمواطنين، حيث أنها تساهم في انخفاض أسعار السلع نتيجة توافرها في الأسواق
وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن زيادة الإنتاج الحيوانى يساهم توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم وذلك يأتي في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة المعروض في السوق المحلي يساهم تخفيض الأسعار، كما أنه يحجم الاستيراد من الخارج.
وفي السياق نفسه قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن إقامة المشروعات الإنتاجية تهدف بالأساس إلى إحداث توازن بين العرض والطلب بمعنى أن تكون السلع والمنتجات فى السوق المصرى أكثر من الطلب عليها وتكون متوفرة.
وأَضاف مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير السلع يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل وتثبيت الأسعار على المدى القصير، لافتا إلى أن ذلك يساهم في السيطرة والتحكم في أسعار السلع والمنتجات، وبهذا يكون المواطن المصري المستفيد الأول من تلك المشروعات الإنتاجية
وأكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الفيوم للثروة الحيوانية سيؤدى إلى تنمية الماشية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، إضافة إلى تقليل أحجام الاستيراد.
وأضاف عبد الباسط فى تصريحات لصدى البلد أن الثروة الحيوانية تعاني من ارتفاع أسعار الأعلاف، لافتا إلى أن المربين قاموا ببيع الماشية الأمهات، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج اللحوم فى السوق.
ولفت إلى أن مشروع الفيوم للثروة الحيوانية سيؤدى إلى تقليل الاستيراد، وتشجيع الناتج المحلي، مطالبا بضرورة الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في أسعار الأعلاف.
وأكد أن مشروع الفيوم للثروة الحيوانية هو بداية لإحياء مشروع البتلو، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة رؤوس الماشية ومن ثم كميات اللحوم، وهو الأمر الذى سيؤدي إلى انخفاض الأسعار فى السوق للمستهلك.