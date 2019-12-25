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أصل الحكاية

الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:40 م
الاسكندرية
الاسكندرية
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أحمد سالم - أحمد عبد العزيز
تبدو شوارع الاسكندرية الفارغة من المارة على عكس طبيعتها المعتادة خلال تلك الفترة من العام، فالمدينة الجميلة التي تعج بالنشاط والحيوية على وقع صوت الأمواج وأهازيج الكرنفالات على الكورنيش، اختارت قسرا أن تهدأ حركتها قليلا لتنشط حركة الطبيعة ويعلو صوت العاصفة.

نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة الصغرى هي إحدى النوات التي يعرفها جيدا أهل الاسكندرية، ويتحدث عنها أكثر الصيادين الذين يلملمون شباكهم ويتنحون جانبا الى مدة قد تصل الى أسبوع بسبب تلاطم الأمواج وسرعة الرياح وهطول الأمطار.

نوة الفيضة الصغرى تضرب الاسكندرية في النصف الثاني من ديسمبر كل عام، بسبب انخفاضات جوية تثير الرياح بسرعة تصل الى 60 كم في الساعة الواحدة، وهو الأمر الذي يدفع الموانئ للإغلاق والصيادين للتوقف.

غرق الشوارع

كعادتها في الشتاء، سيطرت أمطار الاسكندرية على ملامح الشوارع وباتت هي السمة الوحيدة الظاهرة للعيان، والمربكة لحركة المرور بعد تفاقم المياه في أوقات قصيرة مانعة لحركة السير.

غطت بحيرات المياه، مناطق بمصطفى كامل بطريق الكورنيش ولوران بشارع أبو قير، إلى جانب العامرية وقرى المنتزه وطريق وادي القمر الأكثر تضررا، ما أدى لارتباك حركة المرور.

عواصف رعدية

امتزجت الأمطار الهاطلة على مدينة الثغر بأصوات العواصف الرعدية التي دفعت مؤسسات حكومية وتعليمية الى منح أجازة للعاملين والطلاب وعلى رأسها جامعة الاسكندرية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس، الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
الاسكندرية في 10 صور.. ماذا فعلت نوة الفيضة الصغرى بـ عروس البحر المتوسط؟
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