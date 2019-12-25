أهم الأخبار | السيسي يفتتح عدداً من مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة لعازفي العود.. حقيقة نزول الله في الثلث الأخير من الليل

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها، قائلا: «القوات المسلحة بنص الدستور مسئولة فى الحفاظ على الدولة المدنية فى مصر، ويمكن كتير من الناس مش تاخد بالها من الحكاية دى، وباسجل تقديرى للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من أجل منح القوات المسلحة مسئولية الحفاظ على الدولة من السقوط فى الدستور سواء إحنا موجودين أو مش موجودين فى الدستور المصرى، والقوات المسلحة تحافظ على الدولة وتمنع سقوطها مرة أخرى».









أكد عدد من الخبراء أهمية ذلك في جذب الاستثمارات، وكذلك التحكم في أسعار السلع وتوفيرها للمواطن المصري، كما أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة سيساهم في إعادة ثقة المتعاملين في البورصة المصرية لما لهذه الشركات من أهمية وقوة في سوق الاستثمار.





يقول المهندس عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب بدائرة بندر الفيوم : إن الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لمحافظة الفيوم سيسجلها التاريخ بأحرف من نور ، لافتتاح اكبر مشروع قومى للثروة الحيوانية بمحافظات مصر.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا /الخميس/ طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





أعلنت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، عن مسابقة جديدة تحمل اسم "ملك العود"، وذلك للمرة الأولى فى المملكة العربية السعودية.





تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، حيث شاركت والدته أمل الشوربجى صورة لسيارته عبر صفحتها على "فيس بوك".





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".





قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على العبد أن ينتهز الثلث الأخير من الليل لأنه وقت التجليات والرحمة والتقرب لله عز وجل.





ليست الانوثه حكرا علي صاحبات الأصوات الناعمة والقوام الرشيق، فالمرأه التي تحتفظ بجمالها ودلالها وأنوثتها إلي جانب المجال الذي تعشقه، وإن كان ينطوي علي بعض العنف لها جمال من نوع آخر.





أعرب الشاب شهاب الدين حسين عن سعادته بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف".





تضمن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، 5 رسائل اقتصادية مهمة خلال افتتاح مجمعات الإنتاج الحيواني المتكامل في عدد من المحافظات، حيث تناول الحديث تجديد الدعوة لطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالأسواق لضبط الأسعار وكذا دعوة القطاع الخاص لمشاركة الدولة في مشروعاتها.





أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيفية التخلص من المال الحرام؟.



