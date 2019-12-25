جامعة أسوان: نسعى لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين

تواصل جامعة أسوان مشاركتها فى الفعاليات المختلفة العلمية والبحثية التى تساهم بشكل مباشر فى تبادل الخبرات التعليمية والنهوض بالبحث العلمى.





وفى هذا الإطار شاركت جامعة أسوان فى فعاليات مؤتمر الوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى .





وقد أشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلى أن مشاركة الجامعة فى هذا المؤتمر والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعتبر فرصة طيبة لتبادل الخبرات التعليمية بين الجامعات المصرية والجامعات العربية.





وقال إن هذا المؤتمر يساهم فى عرض البرامج التعليمية التى تعمل على استقطاب طلاب وافدين من مختلف جامعات الدول العربية الشقيقة ، وخاصة أن جامعة أسوان تتمتع بسمعة علمية طيبة بعد فوزها ضمن أفضل عشرة جامعات عربية .





وأضاف أحمد غلاب بأن جامعة أسوان تتميز بموقع سياحى جغرافى يجذب الطلاب الوافدين وقد كانت لنا تجربة رائدة علي مستوي جامعات الصعيد فى استقطاب الطلاب والدارسين الوافدين خلال العام الجامعى 2017 /2018 حيث وصل عدد الطلاب الوافدين بجامعة أسوان إلى أكثر من 700 وافد ما بين دراسات عليا، وطلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .





وأكمل "غلاب" أننا نعمل على استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين من خلال حزمة من البرامج التعليمية المتخصصة والمشاركة الفعالة فى المؤتمرات العلمية والعربية.



