الانتاج الحيواني المتكامل.. الفلاحين: الرئيس كل يوم يثبت إصراره علي التنمية الشاملة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، معلقا علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل ان الرئيس يثبت كل يوم اصراره علي تنمية مصر في جميع المجالات ، لافتا إلي أن المجمع الحيواني المتكامل الذي افتتحه الرئيس اليوم يؤكد ذلك.



واضاف ابوصدام ، أن مجمع الفيوم المتكامل يهدف الي النهوض بالثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الاخري بجودة عالية ، كما يساهم هذا المشروع في خفض أسعارها ويساهم في تحقيق التكامل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.



وأشار عبدالرحمن، إلى ان المشروع المتكامل يضم تربية للمواشي بانواعها المختلفة ومصنعا للاعلاف المركزة ومجازر آلية حديثة ومصانع لمختلف منتجات الألبان ومصنع لاعادة تدوير المخلفات بما يعظم الاستفاده ومعملا لمراقبة الجوده لانتاج منتج صحي وأمن ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.



واوضح ابوصدام ، أن مثل هذه المشاريع القومية العملاقة تبعث الامل في نفوس المجتمع المصري، وتؤكد أن المستقبل سيكون افضل بإذن الله وان العمل والانتاج هما سمة الايام القادمة.