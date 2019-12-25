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حوادث

شاشات وأجهزة كهربائية.. مباحث السويس تكشف لغز سرقة المنازل نهارًا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:41 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس من كشف غموض تعدد بلاغات سرقة المنازل فى وضح النهار واختفاء أجهزة كهربائية ومنقولات ثمينة تقدر قيمتها بربع مليون جنيه.

كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس قد تلقى عدة بلاغات بسرقة المنازل نهارا حيث يقوم اللص بسرقة الأجهزة الكهربائية الثمينة .

وقام اللواء عامر محمود مدير المباحث بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد ايمن عبد الحميد رئيس المباحث لكشف الجناة حيث تبين من فحص البلاغات أن جميع السرقات تمت بأسلوب واحد بعد ان يقوم اللص بمراقبة سكان المنازل ومغادرتهم الشقة لشراء احتياجاتهم بعد مراقبة لمدة اسبوع وتبين أن اللص يركز على سرقة الشاشات التليفزيونية والاجهزة الثمينة وتم تحديد المتهم بالسرقات ويدعى ر . ص مسجل سرقات حيث قام بالإرشاد عن المسروقات والأماكن التى قام بالتصرف فيها بالبيع .

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار المحامى العام لنيابات السويس.
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