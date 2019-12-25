دار علوم القاهرة: أزمة واقعة تصوير طالبة الكرة الطائرة انتهت باعتذار وتنازل

أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أحدث تطورات الأزمة التي أثيرت مؤخرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والتي عرفت إعلاميا بواقعة "طالبة الكرة الطائرة ".



وقالت الكلية في بيان رسمي لها : بعد مبادرة كريمة من الجامعة ، تقدم الطالب شعيب بإعتذار شفهي وكتابي للطالبة التي قام بتحريض زميل له يدعى "يوسف" بتصويرها و نشر صورها على فيس بوك أثناء قيامها بلعب الكرة الطائرة مع مجموعة من الطلاب.



وأوضحت الكلية أن الطالب اعتذر لإدارة الكلية عما بدر منه من تصرفات غير مقصود منها الإساءة إلى الطالبة أو للكلية، وأشارت الكلية إلى أنه قد قبلت الطالبة اعتذار الطالب، وبناء عليه قامت بالتنازل عن الشكوى الأمر الذي أدى إلى انتهاء الأزمة بقبول اعتذار الطالب وكذلك قبولا للالتماس الذي تقدم به للاكتفاء بالمدة التي انقضت من العقوبة مراعاة لمستقبل الطالب وتمكينه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وترجع تفاصيل واقعة فتاة الكرة الطائرة ، إلى قيام الطالب شعيب عمران الطالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم بالتحريض على تصوير زميلته وهي تمارس نشاط الكرة الطائرة مع مجموعة من مشرفي وطلاب الأنشطة بالكلية بحضور مدير إدارة رعاية الشباب، ثم قام بنشر الصور على الفيس بوك.



وتم تداول هذه الصور على العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات وتعليقات تسيء للطالبة ، والتي تقدمت إثر ذلك بشكوى ضد تصرفات زميلها إلى عميد الكلية وتم إحالة الأمر للتحقيق ، وانتهى الأمر بفصل الطالبين ( المصور والمحرض ) لمدة شهر عقوبة تأديبية ، مما جعل العديد من الصفحات التي تداولت الصور المسيئة للطالبة تصور الأمر على أنه تربص وانتقام.



ومن جانبها أصدرت كلية دار علوم القاهرة بيانا رسميًا قالت خلاله : لقد نال الطالب يوسف الذي قام بتصوير الطالبة رغم كونه بالفرقة الأولى ، ورغم أنه ذكر في أقواله أنه ينفذ تعليمات أحد قادته في عشيرة الجوالة نفس عقوبة الطالب المحرّض ( شعيب ).



وأضافت الكلية أن العميد وهو صاحب السلطة المختصة قد قام بإصدار القرار وهو الذي قام بالتوقيع عليه.



وأشارت الكلية إلى أن الطالب يوسف اعترف بالواقعة وبتحريض الطالب شعيب له على تصوير زميلته ، وكذلك اعترف أحد شهود الإثبات بذلك، ولهذا اطمأنت جهة التحقيق لإدانة الطالبين على التحريض والتصوير والنشر، وقامت باقتراح العقوبة بما يتوافق مع المادة رقم 127 من قانون تنظيم الجامعات.