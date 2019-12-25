رئيس جامعة الفيوم يشيد بزيارة الرئيس السيسي للمحافظة

شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة الفيوم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعدد من وزراء الصناعة والزراعة والصحة والتنمية المحلية والداخلية ومحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والقيادات من القوات المسلحة.





أوضح الدكتور أحمد جابر شديد، أن زيارة السيد رئيس الجمهورية لمحافظة الفيوم جاءت في إطار افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق والذي يعمل على تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني ويوفر العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات.





وصرح بأن جامعة الفيوم قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، وتشمل بنود البروتوكول توظيف عدد من خريجي كلية الزراعة في مجال الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية وكذلك إجراء وعمل التحليلات والاختبارات اللازمة لأعمال مجمع الإنتاج الحيواني.





كما أشارت الدكتور منى الخشاب عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم إلى أن الكلية قد قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تحليلات لتربة المجمع بالإضافة إلى عرض لحوم المجمع بمنافذ البيع بالكلية.





وأوضحت أن المجمع يضم 3 وحدات تسمين الماشية المخصصة لإنتاج اللحوم بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأعلاف وكذلك أرض زراعية لزراعة مواد العلف وصوب زراعية ومبنى لإجراء الأبحاث والتحاليل.