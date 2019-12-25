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رياضة

تشكيل المصري وطلائع الجيش قبل اللقاء المرتقب بالدوري المصري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:30 م
المصري وطلائع الجيش
المصري وطلائع الجيش - ارشيفية
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عبدالله هشام
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة الفريق لمواجهة فريق طلائع الجيش بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : أحمد مسعود

الدفاع : حسن علي - إسلام أبو سليمة - محمود حمد - محمد كمال عبد الواحد

الوسط : وايزى إيميكا - إسلام عطية - سعيدو صنبوري - احمد ياسر

الهجوم : مفتاح طقطق - أوستن اموتو

بينما أعلن طارق يحيي تشكيل فريقه طلائع الجيش كالتالي :

حراسة المرمي : محمد بسام

الدفاع : محمد ناصف - على الفيل - أحمد علاء - أحمد سمير

الوسط : فرانك ستيفن - مهند لاشين - إسلام كمال - كريم طارق

الهجوم : تالا نداى - ناصر منسى
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