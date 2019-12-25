تشكيل المصري وطلائع الجيش قبل اللقاء المرتقب بالدوري المصري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة الفريق لمواجهة فريق طلائع الجيش بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمي : أحمد مسعود
الدفاع : حسن علي - إسلام أبو سليمة - محمود حمد - محمد كمال عبد الواحد
الوسط : وايزى إيميكا - إسلام عطية - سعيدو صنبوري - احمد ياسر
الهجوم : مفتاح طقطق - أوستن اموتو
بينما أعلن طارق يحيي تشكيل فريقه طلائع الجيش كالتالي :
حراسة المرمي : محمد بسام
الدفاع : محمد ناصف - على الفيل - أحمد علاء - أحمد سمير
الوسط : فرانك ستيفن - مهند لاشين - إسلام كمال - كريم طارق
الهجوم : تالا نداى - ناصر منسى
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمي : أحمد مسعود
الدفاع : حسن علي - إسلام أبو سليمة - محمود حمد - محمد كمال عبد الواحد
الوسط : وايزى إيميكا - إسلام عطية - سعيدو صنبوري - احمد ياسر
الهجوم : مفتاح طقطق - أوستن اموتو
بينما أعلن طارق يحيي تشكيل فريقه طلائع الجيش كالتالي :
حراسة المرمي : محمد بسام
الدفاع : محمد ناصف - على الفيل - أحمد علاء - أحمد سمير
الوسط : فرانك ستيفن - مهند لاشين - إسلام كمال - كريم طارق
الهجوم : تالا نداى - ناصر منسى