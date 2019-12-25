متهمون بالتحريض على العنف.. الجنايات تخلي سبيل مصطفى ماهر وأحمد صبري والنيابة تستأنف

قرّرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل مصطفى ماهر وأحمد صبري في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.





واستأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل ومن المقرر نظر جلسة تجديد حبسهم غدا الخميس.





ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.





وكانت النيابة العامة قد قررت فى وقت سابق حبس المتهم هيثم محمدين 15 يومًا في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.



