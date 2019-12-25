ننشر كلمة بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال استقباله البابا تواضروس

ألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق كلمة خلال استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي زار بطريركية الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي.



وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، التهنئة لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك على رأس وفد كنسي رفيع ضم نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا اكليمندس أسقف كنائس مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة.



وجاء في نص الكلمة التى ألقاها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك كالتالي:سيدنا صاحب القداسة باسم آباء سنودس الكنيسة، أرحب بقداستك.



وتابع قائلا، أساس احتفالنا هو ميلاد المسيح الذي يخلصنا من أكثر شيئين يؤثران على داخلنا، فهو يحررنا من الخوف فنثق في أنفسنا والآخرين.



ويحررنا من أنانيتنا لأنها تجعلنا ننغلق على أنفسنا. أشكر ربنا أنه أصبح تقليدًا وأننا نتبادل تهانئ عيد الميلاد لأنها تكون شهادة حية لأبناء الكنيسة إذ يرون كيف يحب بعضنا البعض.



هنالك تحديات ولكن بنعمة الله وبركة الميلاد نكون شهودًا حقيقيين ونصلي ألا يكون عيد الميلاد احتفالًا خارجيًّا ولكن سبب تغيير حقيقي في قلوبنا وأفعالنا.