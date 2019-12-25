بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة جنوب الوادي

بدأت بجامعة جنوب الوادى امتحانات الفصل الدراسى الأول 2019-2020 م بكليات الجامعة، حيث يؤدى حوالى 57 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى 18 كلية ومعهدين بالجامعة وفرعها بالغردقة.





أشار الدكتور يوسف غرباوى- رئيس جامعة جنوب الوادى، إلي أن الجامعة أنهت استعدادها للامتحانات التى بدأت بكليتى التجارة والحقوق وتتواصل من يوم السبت الموافق 28 ديسمبر وحتى 23 يناير بجميع كليات الجامعة.





وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة تجهيز قاعات الامتحانات ووضوح الأسئلة وضرورة تواجد أستاذ المقرر الذي يؤدي الطلاب الامتحان فيه للرد على استفسارات الطلاب، لافتًا إلى أنه أعطى تعليمات بمنع الإجازات نهائيًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أثناء الامتحانات.





وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة وفرت سيارات الإسعاف في إطار حرصها على سلامة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، بالإضافة إلي منع دخول المحمول مع الطلاب داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن عمليات التصحيح تبدأ بعد الامتحانات مباشرة.