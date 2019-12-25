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اقتصاد

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:00 م
بورصة البحريـن
بورصة البحريـن
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مايكل عياد
أقفل مؤشر البحريـن العام اليوم عند مستوى 1,603.00 بارتفاع وقدره 2.83 نقطة مـقـارنـة بإقفالـه أمس، كما أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 773.34 بارتفاع وقـدره 1.63 نقطة مـقـارنـة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون في بورصة البحريـن 4.34 ملايين سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 571.62 ألف ديـنـار بحريني، تـم تنفيذها خلال 64 صفقة.

وتـم تداول أسهم 11 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، وحافظت بقية الشركـات على أسعار إقـفالاتـها السابقـة.

فيما تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء محققة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 5.2 مليار جنيه، تحت ضغوط بيعية من جانب المستثمرين المصريين ، لستقر رأس المال السوقي عند مستوى 696.493 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42%، مسجلا مستوى 13748 نقطة.
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