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مرأة

بدون آلام.. وصفة طبيعية لإزلة شعر الجسم بالكامل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:05 م
بدون آلام.. وصفة
بدون آلام.. وصفة طبيعية لأزلة شعر الجسم بالكامل
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "Brightside" عن أفضل وصفة طبيعية للتخلص من شعر الجسم بالكامل ،وبدون آلام "،فهى مشكلة تؤرق العديد من السيدات ،للدرجة التي تجعلهم غير قادرين على نزع الشعر واللجوء إلى حيلة التقشير التي تضر بالبشرة .

المكونات:

ملعقتان بودرة تلج، والمعروفة ببودرة الأطفال.
ملعقة كبيرة سكر بني.
٢ليمونة كبيرة.

طريقة تحضير الخليط:

خلط كل المكونات مع بعضهم البعض، وسوف تلاحظين تماسكهم مثل الكريم.
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