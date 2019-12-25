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أخبار العالم

العاهل الأردني يشتري الخضار والفاكهة بنفسه في مدينة أربد.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:54 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
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قسم الخارجي
انتشر شريط فيديو للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو يصافح المارة والبائعين في مدينة أربد، أثناء عودته من هناك إلى العاصمة عمان. 

وأظهر شريط الفيديو المنتشر العاهل الأردني وهو يسير في الشارع ويصافح المارة، كما قام بشراء الخضار من بائع بسيط في المدينة. 

جاء ذلك خلال جولته أمس الثلاثاء في المدينة، حيث هنأ سيدة مسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وحضر جلسة توعية عن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض"، في جامعة اليرموك.

وقالت مصادر رئاسية إن الملك قام بهذه الجولة بين المواطنين، وقام بشراء الخضار والفواكه من بائع بسيط فى سوق أربد. 

وهنّا العاهل الأردني المواطنين المسيحيين أمس الثلاثاء، بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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