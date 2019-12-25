8 يناير آخر ميعاد.. 800 طلب للتصالح في مخالفات البناء بـ العريش

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء بشمال سيناء لمدة 6 أشهر طبقًا للقانون، اعتبارًا من يوم 27 يوليو الماضي.



وأشار عبد الفضيل شوشه، إلى أنه تم تشكيل لجان في مجالس المدن لتلقي طلبات المواطنين، مطالبا بضرورة التيسير على المواطنين بشرط عدم مخالفة القانون.



وأكد أنه يتم قبول الطلبات من خلال اللجان المشكلة لتلقى طلبات المواطنين في مجالس المدن حتى 8 يناير المقبل، مشيرا إلى قبول طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، بدون المستندات والأوراق المطلوبة، على أن يقوم المواطن باستيفائها فيما بعد.



وشدد المحافظ، على عدم إدخال أي مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي، وذلك حفاظا على الشكل الحضاري والذوق العام، مع استثناء القرى والتجمعات من ذلك فيما عدا القرى الواقعة على الخط الأول على الطريق العام.



من جانبه، قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش أن 800 مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء .



وأكد أنه من لم يستفد من القانون سيضر نفسه خاصة أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تمثل تسهيلات بالنسبة للمواطنين، كما أن المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح ستنتهي في 8 يناير 2020م .