توقفي عن رميه | حيلة فعالة من بواقي الزبادي



ضعى الزبادى على بشرتك واتركيه يجف لمدة 20 دقيقة ويشطف بماء فاتر ،هذا الماسك يساعد على ترطيب البشرة فى فصل الشتاء وتفتيحها 10 أضعاف .

لا يخلو منزل من وجود الزبادى، نظرا لأهميته الغذائية ، فى أغلب الأحيان تقدم ربات البيوت على إلقاء بقايا علب الزبادي.نصح موقع بولد سكاى الهندي الشهير بعدم التخلص من بواقى الزبادي واتباع هذه الحيلة .وفقا لما نشره موقع ،طرق ماسك طبيعي للشعر والبشرة من بواقى الزبادى ولتكن معلقة .- 4 ملاعق من الزبادى- 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوزطريقة الاستخدام:-- اخلطى المكونات معًا ودلكى بها الشعر بشكل جيد- اتركى الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة- اغسلى شعرك بالماء الفاترطريقة عمل ماسك زبادى للبشرة :