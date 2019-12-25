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توقفي عن رميه | حيلة فعالة من بواقي الزبادي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:44 م
توقفي عن رميه ...حيلة
توقفي عن رميه ...حيلة فعالة من بواقى الزبادى
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أسماء عبد الحفيظ
لا يخلو منزل من وجود الزبادى، نظرا لأهميته الغذائية ، فى أغلب الأحيان تقدم ربات البيوت على إلقاء بقايا علب الزبادي.

نصح موقع بولد سكاى الهندي الشهير بعدم التخلص من بواقى الزبادي واتباع هذه الحيلة .

وفقا لما نشره موقع ،طرق ماسك طبيعي للشعر والبشرة من بواقى الزبادى ولتكن معلقة .

- 4 ملاعق من الزبادى
- 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة الاستخدام:-
- اخلطى المكونات معًا ودلكى بها الشعر بشكل جيد
- اتركى الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة
- اغسلى شعرك بالماء الفاتر

طريقة عمل ماسك زبادى للبشرة :

ضعى الزبادى على بشرتك واتركيه يجف لمدة 20 دقيقة ويشطف بماء فاتر ،هذا الماسك يساعد على ترطيب البشرة فى فصل الشتاء وتفتيحها 10 أضعاف .
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