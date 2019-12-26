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ديني

2ص/هل يجوز للمصلي أن يتلفظ بالصلاة على الرسول إذا ذكره الإمام في الصلاة؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
هل يجوز للمصلي أن يتلفظ بالصلاة على الرسول إذا ذكره الإمام في الصلاة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

ورد عوضين، قائلاً: إنه فيما يتعلق بقول المأموم آية عذاب أو آية جنة او نار فهل للمأموم أن يستعيذ وهل للإمام أن يستعيذ فيجوز للإمام وللمأموم أن يستعيذا فى هذه الحالة لأنه ورد انه يجوز الاستعاذة والكلام فى الصلاة بمثل هذا ولكن يكون التلفظ بلسانه فى سره فقط.

ماذا يفعل المُصلي إذا سمع اسم النبي أثناء الصلاة؟
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يُشرع عند سماع أو تلاوة الآيات القرآنية التي تتعرض لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي سواء كان مصليًا إمامًا أو مأموما.

وأضاف أمين الفتوى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليَّ، وأن القاعدة الأصولية تقول «الُمطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده».

واستدل أمين الفتوى بذلك على أن يشرُع للمصلي الصلاة على النبي حال قراءة القرآن أو سماعه في الصلاة.
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