ياسمين جويلي تكتب: "الجزيرة " أخبار مضللة يقابلها عقول عاشقة

لماذا نجحت الجزيرة بالرغم انها تبدو للبعض إعلام معادي وتحولت لبوق يبث الأخبار والتحليلات الإخبارية المعادية لدول عربية ، وأصبحت منبرا التنظيم الدولي الارهابي جماعة الاخوان المسلمين .





ببساطه لأنها عرفت المعادلة ، وهي كل ما يؤثر على عقلية ونفسية البشر ويحرك شهواته وغرائزه ومتطلباته والأشياء التي تجعل عقل الإنسان عموما والعربي خصوصا في حالة ثوران دائم حتى لْـۆ كان في عالم الحيوان او الخيال ، فالعقل البشري يتأثر بأعمال التخريب والدمار والحروب والقتل والدماء،التي تسيل انهارا ، والعقل البشري يهتم ويفرح ويحزن ويغضب ويعجب بالكذب والتدليس ومن يتعامل معه معاملة الأباء مع الأبناء ، و العقل البشري يهتم ويتفاعل مع أمور الجنس والفضائح ومن ينقلها ويظهرها وينشرها





والعقل البشري يريد التضليل يلهث خلفه ويسعى وراءه ، والعقل البشري يهتم بنا ينقل إليه من معاناة بني جلدته أو ديانته مايضاف اليها من بهار لتزيد التعصب والتحزب وتكون ملتهبه حارقة مشوقه .





هذآ بالضبط ما اعتمدت عليه قنوات الجزيرة حيث تحولت من مجرد أداة إعلامية تنقل الخبر وتحلله ، وإذا بها تقوم بصناعة الحدث وإضافة رؤيتها الخاصة التي تريد ان تصل اليك فقط وتشكل وعيا جمعيا يمثل آراء الملايين دون أدنى وعي أو حتى إرادة منهم للبحث والتنقيب عن أصل الخبر وحقيقته .





واعتمدت على تكرار الكذب مرات ومرات حتى يتحول لحقيقة تصدقها وتقوم بتدعيم مادتها الإعلامية التي تفوقت بجدارة عن مثيلاتها في ذلك بالصور عالية الجودة ومن أرض الحدث وفيديوهات ونقل حي على الهواء تضعك داخل الأحداث لترى وتسمع وتقرا بمنتهى السهولة .





وبالرغم من أن أهم أحد بنود القانون الدولي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة إلا أن قناة الجزيرة لم تعترف بهذا واعتبرت تدخلها في الشأن المصري حق مكتسب في تسليط الضوء على كثير من الأوضاع وتحريف الأخبار وتزييف الحقائق بمنتهى الأريحية دون مراعاة لـ أخلاقيات المهنة الإعلامية، وبالرغم من وقف بثها في مصر ، إلا أنها مازالت تمارس نشاطها الموجه ضدها من وقت لآخر وبعدة أشكال مختلفة . وما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من صور وفيديوهات مفبركة خير دليل على ذلك بالإضافة الى ادعائها وجود بوادر ثورة في مصر إبان دعوة الفنان الهارب محمد علي لنزول المصريين إلى الميادين وقامت بعمل فيديوهات مفبركة من الميادين لتجمعات من الشباب والصبية ونسبتها الى محافظات بعينها لم تشهد أي خروج للمواطنين من الأساس .





فتارة تبث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام بقضايا ليس لها أساس من الصحة أواستغلال الأزمات بين البلدين وبثها بشكل غير مهني من أجل إثارة الفتنة بين جميع طوائف الشعب المصري ، حيث لجأت القناة القطرية لأسلوب يتنافى تماما مع ما تدعيه من شفايفية واصطناع مشاهد مصوره وبثها عبر شاشتها لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي ، وهو ما أكده خبراء الإعلام بمصر أن الجزيرة اختطفت على يد الأسرة الحاكمة وتستخدم في محاولة لبسط نفوذ قطر السياسي على المنطقة.





في حين أنها لو أصبحت تنقل الحقيقه فقط لسقطت وفشلت وانتهت لأن وقودها هو الخبر الذي يجذب ولو كان كاذبا مضللا واعتمدت ان المتلقي لا يريد أشياء كلاسيكية إنما كل جديد غريب مريب وشائك حيث يجد العقول العاشقة المتلهفة تلقمه وتنشره في كل الفضاء الإعلامي والإلكتروني .



