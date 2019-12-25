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مرأة

بدون دفاية .. 4 طرق لتدفئة المنزل في الشتاء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:32 م
بدون دفاية .. 4 طرق
بدون دفاية .. 4 طرق لتدفئة المنزل في الشتاء
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رضوى حسام
يصبح الجو شديد البرودة في فصل الشتاء، مما يجعل البعض يحتاج لعوامل أخرى لتدفئة المنزل، يخشى البعض أستخدام الدفايات الكهربائية، بسبب الحوادث المنتشرة بسببها، لحسن الحظ نشر موقع " health line " طرقا رائعة لتدفئة المنزل في فصل الشتاء وهي .. 

- لا شك أن استخدام السجاد الكثيف المصنوع من الخامات الطبيعية مثل الصوف يحقق الكثير من الدفء، خاصة وأن الأرضيات المغطاة بالسيراميك والبورسلين تحتفظ بالصقيع، كما يفضل تغطية أكبر مساحات من الأرضيات بالسجاد.

- تأكد من سد أي شقوق في النوافذ، ويفضل إضافة الشرائط المطاطية المزودة بفرشاة على كل جوانب النافذة حتى لا يتسرب الهواء إلى الداخل.

- على عكس الظن، عليك تهوية المنزل في الصباح، خاصة إذا كان يومًا مشمسًا، فهذه الخطوة تبعث بالدفء داخل المنزل.

- أغلق أبواب الحجرات غير المستخدمة، وحتى إن احتجت دخول حجرة أغلق الباب بعدك مباشرة، فهذه الخطوة البسيطة تحافظ على درجة حرارة المنزل.
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