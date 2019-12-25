تضامن وتكاتف.. تسليم 51 جهازا تعويضيا لذوي الاحتياجات الخاصة في بني سويف

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم" 51 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء مركز ومدينة ناصر أجهزة تعويضية وكراسي متحركة، وذلك ضمن مبادرة "تضامن وتكاتف"،والتي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ، والمجتمع المدني (جمعيات أهلية – قطاع خاص – متطوعين ) .



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن بالساحة الشعبية بمدينة ناصر، وذلك في حضور النائبين هشام مجدي،عبد الحكيم مسعود،عضوي مجلس النواب، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظة، وسيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة،وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ووسط حضور مسؤولي المجتمع المدني، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة وعدد من الشباب وأهالى مركز ومدينة ناصر.



وأشار المحافظ إلى سعى المحافظة لخدمة ذوي الإعاقة قائلا ( أنا بحب أن أسميهم بذوي الهمم ، فهم الفئة التي تضرب دائما أروع الأملثة في مواجهة التحديات وصنع المعجزات ، وحبهم لوطنهم .. ) ، مشيرا إلى عدد من الخطوات العملية لتلبية احتياجاتهم مثل العمل على توفير العلاج اللازم لبعض الحالات والبرامج التدريبية والتأهيلية المطلوبة لتمكينهم في ممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي ، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وتدشين موقع إليكتروني يتناول كل ما يتعلق بهذه الفئة الهامة ،فضلًا عن تنفيذ مبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة من خلال إتاحة المنشآت العامة.



وِأشار المحافظ إلى أنه تقرر وضع الاشتراطات والتسهيلات اللازمة في كل المشروعات الخدمية التي سيتم انشاؤها أو الجاري تنفيذها مع انشاء ممرات للأشخاص ذوي الاعاقة في المنشآت الخدمية على مستوى المحافظة.



من جانبها قالت إحسان أبوزيد وكيل الوزارة إن التضامن الاجتماعى هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المبادرة ، والتي تم من خلالها " اليوم" تسليم الدفعة الرابعة من الأجهزة التعويضية بعدد 51 جهازا على ذوي الإعاقة من أبناء مركز ومدينة ناصر، وشملت : 40 كرسي متحركا، و3سماعات أذن طبية، و5 عصا كفيف ، و3 جهاز شلل، مشيرة إلى أن الحالات المستفيدة تم اختيارها عن طريق اللجنة المشكلة من المحافظة للمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرة.