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برلمان

قافلة طبية لحزب مستقبل وطن لأهالي المرج .. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:42 م
صدى البلد
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مصطفى رماح
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمرج قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان وصرف الدواء بخصم ٥٠٪؜ .

وأكد خالد مصطفى عضو هيئة مكتب الحزب بالقاهرة، أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار حرص الحزب على تخفيف الأعباء عن المواطنين .

واستقبلت القافلة التى أقيمت بمسجد شباب محمد بسياج عددا كبيرا من اهالى المنطقة والذين تم الكشف عليهم وتوزيع العلاج اللازم بخصم 50%.
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