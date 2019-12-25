قافلة طبية لحزب مستقبل وطن لأهالي المرج .. فيديو

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمرج قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان وصرف الدواء بخصم ٥٠٪ .
وأكد خالد مصطفى عضو هيئة مكتب الحزب بالقاهرة، أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار حرص الحزب على تخفيف الأعباء عن المواطنين .
واستقبلت القافلة التى أقيمت بمسجد شباب محمد بسياج عددا كبيرا من اهالى المنطقة والذين تم الكشف عليهم وتوزيع العلاج اللازم بخصم 50%.
وأكد خالد مصطفى عضو هيئة مكتب الحزب بالقاهرة، أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار حرص الحزب على تخفيف الأعباء عن المواطنين .
واستقبلت القافلة التى أقيمت بمسجد شباب محمد بسياج عددا كبيرا من اهالى المنطقة والذين تم الكشف عليهم وتوزيع العلاج اللازم بخصم 50%.