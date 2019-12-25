تامر حسنى ونانسى عجرم يحتفلان بالعام الجديد فى أبو ظبى

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن قائمة الفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة التي تنظمها بالتعاون مع شركائها ضمن احتفالات العاصمة الإماراتية باستقبال العام الميلادي الجديد، والتي سيحييها نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، من بينهم برونو مارس والفنان المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



يتضمن جدول الفعاليات المعلن عنه مهرجان ريزولوشن، والذي سيمتد على مدار يومين متتاليين، واحتفالات رأس السنة على جزيرة المارية، الوجهة الرئيسية للأعمال والفعاليات المتنوعة في أبوظبي، بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية يستمر لمدة 10 دقائق لاستقبال الدقائق الأولى من عام 2020 بشكل لا ينسى على طول كورنيش أبوظبي.



ويحيي النجم برونو مارس الحائز على جائزة الغرامي 11 مرة، وأهم الجوائز العالمية للموسيقى، حفلًا موسيقيًا بميدان دو بجزيرة ياس كجزء من مهرجان ريزولوشن الذي تنظمه شركة فلاش للترفيه وتقدمه دو لايف بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة ميرال لإدارة الأصول.



وتعد هذه المرة الثانية فقط التي يؤدي فيها النجم العالمي، والذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلًا له في دولة الإمارات منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013.



ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، حيث قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل "جرينيد" و"لوكد أوت أو هيفن" و"أبتاون فانك" و"24 كارات ماجيك".



كما تحتفل العاصمة مع نجم مصر والوطن العربي الفنان تامر حسني والنجمة اللبنانية المحبوبة نانسي عجرم اللذان يشاركان في احتفالات رأس السنة التي تقيمها شركة مبادلة في جزيرة المارية، والتي أصبحت تقليدًا سنويًا يقام منذ عام 2016 بمشاركة أكبر النجوم العرب أمثال عمرو دياب وميريام فارس وحسين الجسمي وكاظم الساهر، كما تشمل أحد أكبر عروض الألعاب النارية وأطولها امتدادًا في العالم.



كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم عرض للألعاب النارية خاطف للأنفاس على مدار عشرة دقائق متواصلة باستخدام أحدث التقنيات في عالم الألعاب النارية، مع استخدام ثلاثة عواميد في المياه والتي ستطلق المتفجرات في مختلف الاتجاهات وبألوان مبهرة تزين سماء الكورنيش، وسيكون هذا الحدث مجانيًا لجميع زوار وسكان مدينة أبوظبي.