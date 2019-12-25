محافظ كفر الشيخ يكرم معلمين وطلاب متميزين بـ النور للمكفوفين| صور

قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكريم هناء محمود أحمد بدير، مديرة مدرسة النور للمكفوفين بمدينة كفر الشيخ، وعدد من المدرسين المتميزين بالمدرسة، في لقاء المواطنين المقبل بالمحافظة؛ لجهودهم المتميزة وانضباطهم في أداء عملهم ورعايتهم للطلاب المكفوفين.



وقال المحافظ، إن المعلمين الذين سيتم تكريمهم، هم، علاء الزفتاوي، مسئول المكتبة، وعماد طلحة، إخصائي إعلام، ورباب خيري، مسئول المسرح المدرسي، وسام الخياط، المسرح المدرسي، وسهام البسيوني، موسيقي مدرسية، فاتت حسني، الاقتصاد المنزلي، وأيمن علي، معلم تربية رياضية، والمعتصم بالله فوزي، إخصائي تطوير، وعبدالقادر عطية، معلم حاسب آلي، ووليد عباس، مسئول التربية الخاصة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.



كما قرّر محافظ كفر الشيخ، أيضًا تكريم الطلاب المتفوقين، وهم، رانيا مختار محمد، وسهيلة السيد مصطفي، ومحمد عبدالكريم رزق، ومنة سامي عبدالحميد، وتكريم المهندس أحمد صابر عبدالفتاح، حارس أمن المدرسة ومشرف المبيت الليلي، الذي تخرج في كلية الهندسة قسم هندسة الاتصالات.



جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها محافظ كفر الشيخ، لتفقد مدرسة النور للمكفوفين، والمستوى التعليمي بالمدرسة وجهود المعلمين وإدارة المدرسة.