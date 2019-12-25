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حوادث

قاتلة زوجها وعشيقها فى الخانكة يمثلان جريمتهما

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:23 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
انتقل فريق من النيابة العامة بالخانكة برئاسة شريف عبد المنعم، والمستشار أسامة علي إلى موقع ارتكاب جريمة قتل نجار على يد زوجته وعشيقها حيث قام المتهمان بتمثيل الجريمة وكيفية تنفيذها.

وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "صبري. ج" 49 سنة نجار جثة هامدة بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة المركز وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة وبانتقال العميد شريف إلهامي مأمور المركز تبين أن الجثة تحتوي على آثار خنق، وبسؤال الزوجة "أصيلة. م" 41 سنة، ربة منزل أكدت أن الوفاة طبيعية.

وفي وقت آخر حضر لديوان المركز نجل المجني عليه وعمه "شقيق القتيل" يشككان في واقعة الوفاة وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أن هناك شبهة جنائية.

وبتطوير مناقشة الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها "محمد. ف" 28 سنة عامل لوجود علاقة غير شرعية حيث عقدت العزم والنية مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما وقامت بوضع مادة مخدرة "منوم" في الشاي وقامت بخنقه.

وأشارت الزوجة إلى أن العشيق استولى منها على 200 ألف جنيه وبدأ يبتزها، ورفض الزواج منها وارتبط بامرأة أخرى تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبس الزوجة وعشيقها علي ذمة التحقيقات.
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