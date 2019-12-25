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محافظات

أوقاف الشرقية تجري الاختبار التحريري لمسابقة المولد النبوي.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:55 م
أوقاف الشرقية
أوقاف الشرقية
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أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
عقدت مديرية أوقاف الشرقية اليوم، الاختبار التحريري لمسابقة المولد النبوي الشريف التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف عبر بوابتها الإلكترونية بقاعة مركز التدريب الكبرى بمسجد الفتح بالزقازيق.

وقال الدكتور محمد حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية إنه سيتم تصعيد الناجحين بدرجة 60 % فور انتهاء النتيجة بالديوان العام علمًا بأن عملية تصحيح الاختبار واستكمال إجراءات المسابقة ستتم بمعرفة المكتب الفني للمسابقات بقطاع المديريات بديوان عام الوزارة.

وأضاف وكيل مديرية أوقاف الشرقية أن هدف الوزارة من المسابقة يأتي في إطار تنشيط الدعوة والبحث العلمي، وتم عقد الاختبار صباح اليوم بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عبر بوابتها الإلكترونية أسماء من لهم حق دخول الاختبارات المقررة في مسابقة المولد النبوي الشريف، ومواعيد انعقادها، وذلك على النحو التالي: أولًا : الذين تقدموا عبر الموقع للمسابقة بنظام الاختبار التحريري في المائة سؤال، بالإضافة إلى كتاب فقه السيرة (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، وعددهم ( 121) متسابقًا، يكون الاختبار (تحريريًا)، بمقر المديريات الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25/ 12/ 2019م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم تصعيد الناجحين بدرجة 60 % فور انتهاء النتيجة- للاختبار المركزي بالديوان العام.. وتلتزم كل مديرية بتسليم كراسات الإجابة للتصحيح بمعرفة المكتب الفني للمسابقات بقطاع المديريات.

ثانيًا: الذين تقدموا للمديريات الإقليمية للمسابقة في كتابي الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، بالإضافة إلى تفسير جزء (عم) بما يشمل معاني المفردات والمقاصد العامة للسورة وأسباب النزول، يكون الاختبار (شفويًا) وذلك بالمقرات (على النحو المبين أسفل الإعلان)، يوم الاثنين الموافق 30 / 12/ 2019م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن يحصل على (60%) يؤهل للاختبار الشفوي بالديوان العام.
أوقاف الشرقية تجري الاختبار التحريري لمسابقة المولد النبوي.. صور
أوقاف الشرقية تجري الاختبار التحريري لمسابقة المولد النبوي.. صور
أوقاف الشرقية تجري الاختبار التحريري لمسابقة المولد النبوي.. صور
أوقاف الشرقية تجري الاختبار التحريري لمسابقة المولد النبوي.. صور
أوقاف الشرقية تجري الاختبار التحريري لمسابقة المولد النبوي.. صور
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