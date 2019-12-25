جامعة الزقازيق توافق على عدم وجود الشيت في الكتاب الجامعي

وافق مجلس جامعة الزقازيق خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور "عثمان شعلان" رئيس الجامعة علي عدم الربط بين شراء الكتاب الجامعي وأعمال السنة وألا يتضمن الكتاب الجامعي ما يعرف ب (الشيت).



كما وافق المجلس علي قبول تحويل الراغبين من الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بكلية الطب بالزقازيق للعام الجامعي 2019/2020 إلي كلية الطب بفاقوس بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي نظرا لأن المقررات الدراسية بالفرقة الأولي واحدة بالكليتين .



ووافق مجلس الجامعة على عدد من الترشيحات لجوائز الدولة (النيل – التقديرية- التفوق) في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2019، الواردة من المجلس الأعلي للثقافة، وأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا وهم الدكتور إسماعيل عبدالرحيم شلبي، الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، والدكتور حسن محمد حسن حماد الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية الآداب، والدكتور علي محمد بيومي كثير الأستاذ المتفرغ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، والدكتور أحمد فايز عبدالعظيم الأستاذ المتفرغ بقسم القوي الميكانيكية بكلية الهندسة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية ، والدكتور محمود زكي سطوحي الأستاذ متفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية .



كما كرم مجلس جامعة الزقازيق الدكتورة "وفاء فوزي" مدير مركز إدارة الجودة بمنحها درع الجامعة تقديرًا لجهودها وإسهاماتها المتميزة في دعم مجموعات العمل المشاركة بمسابقة "أفضل جامعة " وفوز الجامعة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في 3 مجالات وهم "التحول الرقمي، تطوير العشوائيات، الأنشطة الطلابية ".



وأثنى أعضاء المجلس علي الجهود المبذولة والأداء المتميز لفرق العمل وجميع من شارك وساهم في تميز الجامعة وحصولها علي أكبر عدد من المراكز علي مستوي الجامعات المصرية .