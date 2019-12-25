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أخبار العالم

العراق ينتفض | ملثمون يشنون هجوما بالسكاكين في كربلاء.. وسقوط قتلى وجرحى

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام بسقوط جرحى وسط المحتجين في هجوم بسكاكين شنه مجهولين وسط كربلاء جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن منفذي الهجوم كانوا ملثمين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وعناصر ميليشيات مجهولة في وسط مدينة كربلاء في العراق.

وخرج المتظاهرون العراقيون اليوم الأربعاء في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، وكذلك في كربلاء والناصرية والبصرة في أقصى الجنوب.
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