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حوادث

السيطرة على حريق في سيارة مواد بترولية بالمنوفية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:13 م
حريق بسيارة
حريق بسيارة
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محمد امين
تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق نشب فى سيارة تابعة لشركة بتروجيت محملة بالمواد البترولية على الطريق الإقليمي بقرية تلوانة في مقر الشركة المنفذة وامتد الحريق لسيارتين أخرتين.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء من وحدة الحماية المدنية بالباجور للسيطرة على الحريق .

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أن المنوفية إخطارًا باشتعال سيارة محملة بمواد بترولية تابعة لشركة بتروجيت وإمتد الحريق لسيارتين مجاورتين لها تابعتان للأهالى، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرّر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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